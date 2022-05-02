Страны Евросоюза все еще единогласно предпочитают платить за российский газ в евро

Страны Евросоюза все еще единогласно предпочитают платить за российский газ в евро. Фото: pixabay

Страны Евросоюза все еще единогласно предпочитают платить за российский газ в евро. Фото: pixabay

Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили заявили, что у стран Евросоюза сложилось единое мнение на счет того, как платить за российский газ.

По словам Помпили, страны ЕС единогласно приняли решение и дальше платить за российский газ в евро. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты (по российскому газу) в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения…», — заявила министр экологического перехода Франции.

Помпили подчеркнула, что плата в евро будет продолжаться за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах. Как отметила министр «за те контракты, что изначально в них заключались».

Министр считает, что решение может быть принято только на европейском уровне. По ее мнению, ответственные за энергетику министры стран Евросоюза продолжат разработку общей политики, призванной снизить зависимость от российского газа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что не только Венгрия, но и еще 9 стран открыли света в российских банках для оплаты газа по схеме, предложенной властью РФ, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.