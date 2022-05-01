Для оплаты газа в рублях счета в российских банках открыли Венгрия и еще 9 стран

Для оплаты газа в рублях счета в российских банках открыли Венгрия и еще 9 стран. Фото: Pixabay

Для оплаты газа в рублях счета в российских банках открыли Венгрия и еще 9 стран. Фото: Pixabay

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что не только Венгрия, но и еще 9 стран открыли света в российских банках для оплаты газа по схеме, предложенной властью РФ.

Гуйяш заявил, что Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а после банк конвертирует ее в рубли. Подобным образом поступили еще 9 стран. Об этом сообщают «РИА Новости».

При этом, о каких странах идет речь, не уточняется.

«Но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что в Европе сейчас «быть хорошим для Европы» означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», — подчеркнул глава канцелярии.

Политик заметил, что страны ЕС не принимали санкций, из-за которых оплата газа в рублях была бы невозможной.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что европейская экономика не может полностью отказаться от российского природного газа. В связи с этим надо быть осторожнее с антироссийскими санкциями, чтобы они не повредили странам Евросоюза больше, чем России.