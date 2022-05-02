До конца мая петербуржцы могут выбрать дизайн-проекты новых пространств города

Стартовало голосование за понравившиеся дизайн-проекты новых общественных пространств Северной столицы. Каждый желающий может принять участие в голосовании до конца мая.
Новые дизайн-проекты рассчитаны на Колпинский, Красногвардейский и Петроградский районы. Все петербуржцы, которые старше 14 лет могут сделать выбор в пользу понравившегося решения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Указанное голосование проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Чтобы проголосовать достаточно пройти регистрацию на госуслуги и перейти на сайт проекта.
Ранее gazeta.sp.ru писала, что до 149 млн рублей субсидий получат сельскохозяйственные предприятия Северной столицы. Отмечается, что 7,5 млн будут выделены из федерального бюджета.