До конца мая петербуржцы могут выбрать дизайн-проекты новых пространств города

До конца мая петербуржцы могут выбрать дизайн-проекты новых пространств города
До конца мая петербуржцы могут выбрать дизайн-проекты новых пространств города. Фото: Pixabay

Стартовало голосование за понравившиеся дизайн-проекты новых общественных пространств Северной столицы. Каждый желающий может принять участие в голосовании до конца мая.

Новые дизайн-проекты рассчитаны на Колпинский, Красногвардейский и Петроградский районы. Все петербуржцы, которые старше 14 лет могут сделать выбор в пользу понравившегося решения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Есть возможность выбрать дизайн парковой зоны у Ижорского пруда в Колпино, набережной реки Лапки в Ржевском лесопарке и берега Петровского пруда в Большом Петровском парке.

Указанное голосование проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Чтобы проголосовать достаточно пройти регистрацию на госуслуги и перейти на сайт проекта.

Ранее gazeta.sp.ru писала, что до 149 млн рублей субсидий получат сельскохозяйственные предприятия Северной столицы. Отмечается, что 7,5 млн будут выделены из федерального бюджета.

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