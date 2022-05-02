Сельскохозяйственным предприятиям Северной столицы выделят 149 млн рублей субсидий

До 149 млн рублей субсидий получат сельскохозяйственные предприятия Санкт-Петербурга. Отмечается, что 7,5 млн будут выделены из федерального бюджета.

Так, полученные средства могут быть направлены на развитие племенного животноводства. Также упор будет сделан на закупку молодняка и заготовку кормов для развития собственной кормовой базы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме того, выделенные средства планируется потратить на переработку коровьего молока, а также на возмещение части затрат по уплате процентов на краткосрочные кредиты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Петербурга Александр Беглов в конце марта подписал 24 постановления городского правительства и три собственных постановления. Стало известно, что в городском бюджете на этот год выделено более 1 миллиона рублей на реализацию проектов, связанных с развитием литературной культуры Петербурга.