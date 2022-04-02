Беглов подписал акты о субсидиях на издательскую деятельность в Петербурге

В городском бюджете на этот год выделено более 1 миллиона рублей на реализацию проектов, связанных с развитием литературной культуры Петербурга. Фото: Администрация Петербурга

В городском бюджете на этот год выделено более 1 миллиона рублей на реализацию проектов, связанных с развитием литературной культуры Петербурга. Фото: Администрация Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов в конце марта подписал 24 постановления городского правительства и три собственных постановления.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, одно из постановлений подразумевает финансирование проекта «Книжные аллеи», на реализацию которого направят почти 7 миллионов рублей.

В городском бюджете на этот год выделено более 1 миллиона рублей на реализацию проектов, связанных с развитием литературной культуры Петербурга.

Кроме того, определен порядок отбора и предоставления субсидий на издательскую деятельность. На финансирование данных проектов направят более 10 миллионов рублей.

Беглов также подписал постановление о награждении пятерых жителей города знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга» за выдающие заслуги в сфере ЖКХ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что участие в юбилейном ПМЭФ-2022 подтвердили 69 стран.