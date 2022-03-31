Участие в юбилейном ПМЭФ-2022 подтвердили 69 стран

Участие в юбилейном ПМЭФ-2022 подтвердили 69 стран
Участие в юбилейном ПМЭФ-2022 подтвердили 69 стран. Фото: Gazeta.SPb

В Петербургском международном экономическом форуме свое участие на этот год подтвердили представители 69 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Японию, Китай и Индию.

О подтверждении участия в ПМЭФ-2022 сообщает фонд «Росконгресс». Отмечается, что на мероприятие разослали приглашения участникам более 190 государств, каждый год на форум приезжают представители более 140 стран мира.

«Свое участие в мероприятиях ПМЭФ-2022 уже подтвердили представители из 69 стран и территорий», — заявили в фонде.

Так, 25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум пройдет 15-18 июня 2022 года. В прошлом, 2021 году, участникам форума, проходившего со второго по 5 июня, стали 13 тысяч человек из 140 стран мира.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что выездное заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре прошло в Академии Русского балета имени Вагановой 31 марта в Петербурге.

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