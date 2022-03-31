В Академии Русского балета Вагановой обсудили подготовку профессионалов для творческих вузов

В Академии Русского балета Вагановой обсудили подготовку профессионалов для творческих вузов. Фото: pixabay

В Академии Русского балета Вагановой обсудили подготовку профессионалов для творческих вузов. Фото: pixabay

Выездное заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре прошло в Академии Русского балета имени Вагановой 31 марта.

В ходе обсуждения главной темой стала подготовка профессионалов для творческих учреждений и вузов. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На заседании обсудили, что развитию сфер культуры и искусства мешает отсутствие достаточных стимулов к привлечению молодых специалистов. В результате образуется нехватка кадров, в частности, страдает сельская местность.

Специалисты подчеркнули, что необходимо корректировать финансирование творческих учреждений, увеличивать число бюджетных мест и строить новые учебные заведения. Не стоит забывать и о продвижении культурных проектов в СМИ.

«Мне бы очень хотелось, что бы присутствие нашей культуры на телевидении было представлено», — заявил народный артист России Николай Цискаридзе.

Кроме того, в ходе обсуждения была затронута проблема оттока иностранных студентов, но также сейчас в вузы Северной столицы уже зачисляют ранее обучавшихся в ДНР и ЛНР.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителям Росси будет доступно как отечественное, так и зарубежное кино.