Россияне рассказали, какой заработок им нужен для счастья

Больше всего денег для счастливой жизни требуется москвичам - они назвали сумму в 230 тысяч рублей в месяц. Фото: pixabay

Больше всего денег для счастливой жизни требуется москвичам - они назвали сумму в 230 тысяч рублей в месяц. Фото: pixabay

Средний месячный доход, который необходим россиянам для счастья, увеличился до рекордных 190 тысяч рублей.

По данным опроса SuperJob, за полгода необходимый для счастья размер заработка у россиян вырос на 7%. Сейчас среднестатистическому жителю РФ требуется около 190 тысяч рублей, чтобы жить в комфорте. В ноябре прошлого года россияне чувствовали бы себя счастливыми с ежемесячным заработком в 178 тысяч рублей.

Больше всего денег для счастливой жизни требуется москвичам — они назвали сумму в 230 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток, жители которого хотят получать 205 тысяч рублей, а тройку замыкает Ростов-на-Дону с 200 тысячами рублей.

Дешевле всего счастливая жизнь обошлась бы жителям Ярославля, Кирова и Астрахани — им требуется 158 тысяч, 155 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономист посоветовал россиянам не брать кредиты без острой необходимости.