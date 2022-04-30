Экономист посоветовал россиянам не брать кредиты без острой необходимости

Лучше всего брать заем на длительный срок. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Лучше всего брать заем на длительный срок. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев порекомендовал гражданам отказаться от получения новых кредитов, если нет острой необходимости.

Специалист заявил в беседе с «Лентой.ру», что в текущей ситуации лучше воздержаться от нового кредита, но если это все-таки необходимо, то лучше подождать до конца мая.

Российские банки уже начали снижать ставки по кредитам после того, как ЦБ опустил ключевую ставку до 14%. Но резкого падения ставок не ожидается, поэтому эксперт советует взять небольшую паузу перед принятием решения.

По словам Григорьева, лучше всего брать заем на длительный срок. Его можно закрыть раньше, если будет такая возможность, а минимальный платеж будет меньше.

«Но сейчас такое неспокойное время, что я был бы поаккуратнее с кредитами вообще», — отметил эксперт.

Досрочно гасить уже взятые кредиты Григорьев советует только в случае, если есть риск остаться без стабильного заработка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России резко выросли просрочки первых платежей по кредитам.