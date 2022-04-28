В России резко выросли просрочки первых платежей по кредитам

В марте просрочка платежа на 30-50 дней выросла на 22%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В марте просрочка платежа на 30-50 дней выросла на 22%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российские заемщики стали чаще пропускать сроки по своим кредитным долгам. В феврале этого года доля просроченных платежей выросла в среднем на 30% по сравнению с январем.

В марте просрочка платежа на 30-50 дней выросла на 22%, передает РБК со ссылкой на «Эквифакс».

При этом такая просрочка не говорит о негативной тенденции в кредитовании. Большая часть такой просрочки погашается, заявил гендиректор БКИ Олег Лагуткин.

По его словам, более важно то, что ранняя просрочка перетекает в более длительную.

Объем новой просрочки в настоящее время составляет не более 1,4%.

Напомним, ранее стало известно, что в России могут увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Так, предполагается, что МРОТ и прожиточный минимум будут проиндексированы на 9%.