В России хотят увеличить МРОТ

Предполагается, что МРОТ и прожиточный минимум будут проиндексированы на 9%. Фото: Pixabay

Предполагается, что МРОТ и прожиточный минимум будут проиндексированы на 9%. Фото: Pixabay

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум в России будут увеличены. Об этом со ссылкой на источник пишут «Известия».

Так, по данным издания, предполагается, что МРОТ и прожиточный минимум будут проиндексированы на 9%. Еще один источник говорит о повышении в районе от 8 до 10%, это обсуждает профильный Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Сейчас размер МРОТ — 13 тыс. 890 рублей, прожиточный минимум в России составляет 12 тыс. 654 рубля. При повышении на 9% МРОТ будет 15 тыс. 140 рублей, прожиточный минимум — 13 тыс. 793 рубля соответственно.

Напомним, накануне, 27 апреля, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в ближайшие полтора — два года России будет очень сложно. На заседании президиума Совета законодателей он сообщил, что сейчас очень важно правильно оценить свои силы и ресурсы. На поддержку экономики России в 2022 году потратят 6,3 трлн рублей от нефтегазовых доходов.