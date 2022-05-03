Стрелявший в яхт-клубе в Стрельне задержан полицией

Пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья на территории яхт-клуба в Стрельне. Участковый забрал его в отдел полиции.

Как сообщила пресс-служба петербургского управления МВД, все случилось 1 мая около 23 часов в яхт-клубе в поселке Стрельна. Очевидцы вызвали полицию, сообщив об устроившем стрельбу пьяном мужчине.

Прибывший на место участковый задержал подозреваемого. В отдел за стрельбу доставили 42-летнего безработного мужчину с гладкоствольным ружьем BENELLI. Установлено, что он произвел два выстрела в воздух, никто не пострадал.

Стражи порядка также выяснили, что всего у задержанного в собственности четыре нарезных ружья и три гладкоствольных. Все разрешения у него есть.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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