На развязке КАД с Мурманским шоссе закроют съезд на две ночи

На развязке КАД с Мурманским шоссе закроют съезд на две ночи
Съезд будут перекрывать две ночи подряд. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ремонтные работы полностью перекроют один съезд на развязке петербургской КАД с Мурманским шоссе.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожники собираются полностью перекрыть съезд №3 с Мурманского шоссе из Ленобласти на внутреннее кольцО КАД в направлении вантового моста. Это необходимо для дорожного ремонта по устранению колейности покрытия.

Съезд будет закрыт для движения в ночь на 7 мая (с 22:00 – до 07:00) и в ночь на 8 мая (с 22:00 до 10:00).

Съезд будут перекрывать две ночи подряд. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на внутренней стороне КАД на время перекроют две полосы движения. Ограничение движения будет действовать в течение двух недель на участке между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе.

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