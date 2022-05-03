На развязке КАД с Мурманским шоссе закроют съезд на две ночи

Ремонтные работы полностью перекроют один съезд на развязке петербургской КАД с Мурманским шоссе.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожники собираются полностью перекрыть съезд №3 с Мурманского шоссе из Ленобласти на внутреннее кольцО КАД в направлении вантового моста. Это необходимо для дорожного ремонта по устранению колейности покрытия.

Съезд будет закрыт для движения в ночь на 7 мая (с 22:00 – до 07:00) и в ночь на 8 мая (с 22:00 до 10:00).

Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на внутренней стороне КАД на время перекроют две полосы движения. Ограничение движения будет действовать в течение двух недель на участке между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе.