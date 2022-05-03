Олег Тиньков попрощался Россией и банком

Олег Тиньков попрощался Россией и банком
Тиньков попрощался с Россией. Скриншот: Youtube

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что прощается с Россией и банком.

Тиньков написал в социальных сетях, что построил свой бизнес без взяток и не нанимал на работу друзей и знакомых. Он также поблагодарил предпринимателя Владимира Потанина, выкупившего его долю в головной компании «Тинькофф банка», но отметил, что сделка состоялась «за копейки».

Бизнесмен подчеркнул, что прощается с Россией, забирая из страны бренды Tinkoff и La Datcha.

В заключение он привел цитату из произведения «Горе от ума» Александра Грибоедова.

«Сюда я больше не ездок. Пойду искать, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету», — написал Тиньков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Олег Тиньков ведет переговоры по продаже оформленной на семейный траст доли TCS Group, в которую входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование».

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