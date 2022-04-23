РБК: Олег Тиньков планирует продать свою долю в «Тинькофф»

РБК: Олег Тиньков планирует продать свою долю в &#171;Тинькофф&#187;
Тиньков продаст долю в "Тинькофф". Скриншот: Youtube

Бизнесмен Олег Тиньков ведет переговоры по продаже оформленной на семейный траст доли TCS Group, в которую входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование».

По данным РБК, предприниматель намерен продать 35%-ную долю в группе «Тинькофф». Причиной сделки стали британские санкции против Тинькова, его высказывания против спецоперации на Украине и грядущий ребрендинг «Тинькофф банка».

Как утверждает источник издания, процесс по продаже доли начался еще до 24 февраля и введения жестких санкций.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что банк «Тинькофф» проведет ребрендинг в 2022 году. Он возьмет новое название, которое не будет связано с именем основателя кредитной организации Олега Тинькова. Отмечается, что дальнейшее развитие банка будет происходить под новым ярким брендом.

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РБК: Олег Тиньков планирует продать свою долю в «Тинькофф»
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