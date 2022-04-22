Банк «Тинькофф» проведет ребрендинг в 2022 году

Банк «Тинькофф» решил отказаться от использования старого бренда. Ребрендинг будет проведен в 2022 году.

Как сообщается в Telegram-канале банка, «Тинькофф» возьмет новое название, которое не будет связано с именем основателя кредитной организации Олега Тинькова.

В кредитной организации отметили, что решили оставить бренд «Тинькофф» для истории. Дальнейшее развитие банка будет происходить под новым ярким брендом.

Также в компании пояснили, что они уже давно готовились к ребрендингу, а последние события только приблизили это решение.

«Тинькофф» уже давно перерос первоначальный смысл «именного» бренда», — заявили в банке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Госдума утвердила Набиуллину главой Центробанка еще на пять лет. Она является главой Центробанка с июня 2013 года.