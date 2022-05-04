Politico: Евросоюз может отключить МКБ и Россельхозбанк от SWIFT

От SWIFT могут отключить МКБ и Россельхозбанк. Фото: SWIFT

От SWIFT могут отключить МКБ и Россельхозбанк. Фото: SWIFT

Двум российским банкам грозит отключение от международной платежной системы SWIFT.

Как сообщает Politico, шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает отключение от SWIFT Московского кредитного банка и Россельхозбанка. С таким предложением намерена выступить Еврокомиссия. Кроме того, по данным издания, в санкционный список также попадет Сбербанка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава дипломатии ЕС Боррель объявил об отключении новых российских банков от SWIFT. Политик анонсировал, что Запад готовится отключить от SWIFT другие российские банки. Он не стал уточнять, о каких банках идет речь.

Также, по словам Борреля, в настоящее время обсуждается введение дополнительных санкций в сфере энергетики, которые бы повлияли на импорт российской нефти.