Глава дипломатии ЕС Боррель объявил об отключении новых российских банков от SWIFT

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в скором времени от системы SWIFT отключат еще большее число российских банков.

Политик анонсировал, что Запад готовится отключить от SWIFT другие российские банки. Он не стал уточнять, о каких банках идет речь. Об этом сообщает венесуэльский телеканал VPI.

Также, по словам Борреля, в настоящее время обсуждается введение дополнительных санкций в сфере энергетики, которые бы повлияли на импорт российской нефти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что страны Евросоюза все еще единогласно предпочитают платить за российский газ в евро. то плата в евро будет продолжаться за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах. Как отметила министр экологического перехода Франции, «за те контракты, что изначально в них заключались».