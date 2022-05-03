Глава дипломатии ЕС Боррель объявил об отключении новых российских банков от SWIFT

Глава дипломатии ЕС Боррель объявил об отключении новых российских банков от SWIFT
От SWIFT отключат новые банки РФ. Фото: SWIFT

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в скором времени от системы SWIFT отключат еще большее число российских банков.

Политик анонсировал, что Запад готовится отключить от SWIFT другие российские банки. Он не стал уточнять, о каких банках идет речь. Об этом сообщает венесуэльский телеканал VPI.

Также, по словам Борреля, в настоящее время обсуждается введение дополнительных санкций в сфере энергетики, которые бы повлияли на импорт российской нефти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что страны Евросоюза все еще единогласно предпочитают платить за российский газ в евро. то плата в евро будет продолжаться за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах. Как отметила министр экологического перехода Франции, «за те контракты, что изначально в них заключались».

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