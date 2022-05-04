X5 Group может выкупить сеть магазинов Prisma в Петербурге

X5 Group может выкупить сеть магазинов Prisma в Петербурге
Торговые точки Prisma в Петербурге может занять X5 Group. Фото: google.maps

Потенциальным покупателем финской сети Prisma в Петербурге может стать российский ритейлер X5 Group.

Как сообщают «Ведомости», Минпромторг РФ предлагает отменить ограничения по максимальной доле рынка для компаний, которые собираются выкупить активы ушедших из России сетей. Текущий закон запрещает торговой сети проводить сделки в границах региона, если ее товарооборот превышает 25% в денежном выражении в данном субъекте.

Лимит планируется снять до начала 2023 года.

По мнению экспертов, данные поправки Минпромторга, в частности, помогут X5 Group приобрести финскую сеть Prisma в Северной столице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финский холдинг S-Group принял решение закрыть в России сеть супермаркетов PRISMA и отели SOKOS.

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