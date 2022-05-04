Стилист рассказала, какие вещи делают образ дешевым

Стилист рассказала, какие вещи делают образ дешевым
Стилист отнесла кеды к непривлекательной одежде. Фото: unsplash

Британский стилист Анна Бэй перечислила вещи, из-за которых внешний вид женщины будет выглядеть дешево.

Как пишет The Sun, для начала Бэй посоветовала не сочетать кроп-топ и джинсовые шорты. Из-за достаточно оголенного тела этот образ выглядит вульгарно. Стилист утверждает, что не стоит выставлять свое нижнее белье напоказ. Это было актуально в 2000-х, однако сейчас такой прием противоречит элегантному стилю.

Удешевить образ также могут неоновый цвет и принт тай-дай. Стильный и дорогой образ должен быть основан на минималистичной одежде базовых цветов.

Модные сейчас платья с разрезами являются врагами фигуры, считает Бэй. Она объяснила, что этот тренд не подходит тем, кто хочет скрыть особенности тела.

Кроме того, к непривлекательной одежде стилист отнесла кеды — они «разрезают» ноги и визуально делают их короче.

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