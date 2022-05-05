В Петербурге за сутки скончалось 15 человек с COVID-19

В Петербурге за сутки скончалось 15 человек с COVID-19
В Петербурге скончалось 15 человек с COVID-19. Фото: pexels

В Санкт-Петербурге за сутки врачи зарегистрировали смерти 15 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено на один больше — 16 летальных исходов за сутки. Далее идет Челябинская область с 6 смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировано ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 552. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 376 560 человек, в том числе 139 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что gсихолог Слава Донин рассказал о существовании связи между перенесенной коронавирусной инфекцией и появлением у пациента шизофрении.

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