В Карелии продолжаются поиски пропавших 3 мая петербуржцев на байдарке

В Карелии продолжаются поиски пропавших 3 мая петербуржцев на байдарке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Карелии

В Карелии продолжаются поиски пропавших 3 мая петербуржцев на байдарке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Карелии

В Лахденпохском районе Карелии продолжаются поиски троих петербургских туристов, которые еще 30 апреля отправились из посёлка Вятиккя с байдаркой на Ладожское озеро.

Последний раз на связь с родственниками пропавшие выходили около 13:46 третьего мая. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС по Республике. На настоящий момент поиски не принесли видимых результатов.

Также, «78.ru» со ссылкой на начальника пресс-службы МЧС по Республике Карелия Максима Рожина уточняет, что пропавшие петербуржцы не были зарегистрированы как туристическая группа.

После сигнала о пропаже туристов на место происшествия выехали сотрудники Сортавальского поисково-спасательного отряда, представители ГИМС Карелии, Петрозаводский спасательный отряд, а также было привлечено судно монастыря Валаам.

Кроме того, в среду, 4 мая, к поискам был привлечён вертолёт Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России. Рожин рассказал, что всего к поисковым работам привлечено 8 человек, в том числе шесть единиц техники, три водолаза и одна беспилотная авиационная система.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что житель Колпино сообщил в правоохранительные органы о пропаже своей супруги, но в результате сам стал подозреваемым по делу об убийстве.