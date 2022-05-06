Сегодня в Петербурге ожидается самая теплая пятница за всю весну

В Петербурге сегодня ожидается самая теплая пятница за всю весну. Фото: Pixabay

В Петербурге сегодня ожидается самая теплая пятница за всю весну. Фото: Pixabay

В пятницу, 6 мая, Санкт-Петербург находится в теплом секторе далекого циклона. Столбик термометра поднимется до самых высоких за последнее время температур.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодняшний день в городе обещает стать не таким солнечным, но очень теплым. Петербург окажется в теплом секторе далекого антициклона, центр которого выходит на запад акватории Баренцева моря.

В целом, по региону ожидается облачная с прояснениями погода, особых осадков не предвидится, а температура продолжит подниматься. Так, она может достичь от +16 до +18 градусов, а по области и вовсе дойти до +19 градусов. При этом ожидается юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Леус предупредил, что в субботу тепло останется с петербуржцами, но местами стоит ждать небольших дождей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уже 8 мая из-за очередного циклона в Петербурге снова похолодает. В итоге, 9 мая в Северной столице максимальная температура воздуха может быть в районе от +10 до +12 градусов.