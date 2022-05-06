Банк России предупредил россиян о задержках операций

Банк России предупредил россиян о задержках операций
Банк России предупредил россиян о задержках операций. Фото: сайт ЦБ РФ

В связи с техническими работами операции в сервисах платежной системы Банка России и Системе передачи финансовых сообщений могут обрабатываться медленнее.

При проведении банковских операций жители России могут столкнуться с задержками. Об этом ЦБ РФ предупредил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что некоторые операции либо могут работать медленнее, либо их придется повторить позднее. Подчеркивается, что все средства клиентов при этом сохраняются. О возобновлении обычного режима работы регулятор сообщит позже.

Система передачи финансовых сообщений ЦБ создана как альтернатива международной системе SWIFT в случае отключения от нее российских банков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что двум российским банкам грозит отключение от международной платежной системы SWIFT. Речь идет о Московском кредитном банке и Россельхозбанке.

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Банк России предупредил россиян о задержках операций