Банк России предупредил россиян о задержках операций

В связи с техническими работами операции в сервисах платежной системы Банка России и Системе передачи финансовых сообщений могут обрабатываться медленнее.
При проведении банковских операций жители России могут столкнуться с задержками. Об этом ЦБ РФ предупредил в своем Telegram-канале.
Отмечается, что некоторые операции либо могут работать медленнее, либо их придется повторить позднее. Подчеркивается, что все средства клиентов при этом сохраняются. О возобновлении обычного режима работы регулятор сообщит позже.
Система передачи финансовых сообщений ЦБ создана как альтернатива международной системе SWIFT в случае отключения от нее российских банков.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что двум российским банкам грозит отключение от международной платежной системы SWIFT. Речь идет о Московском кредитном банке и Россельхозбанке.