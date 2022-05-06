Из-за проблем с ЖСК петербургский театр «За Черной речкой» подал иск о банкротстве

Из-за проблем с ЖСК петербургский театр "За Черной речкой" подал иск о банкротстве . Фото: сайт театра "За Черной речкой"

Из-за проблем с ЖСК петербургский театр "За Черной речкой" подал иск о банкротстве . Фото: сайт театра "За Черной речкой"

Частный театр «За Черной речкой» подал иск о банкротстве после проигранной тяжбы с ЖСК.

После многолетних тяжб с Жилищно-строительным кооперативом № 1078 театр подал иск о банкротстве. За все время накопился долг в размере 4 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Под управлением ЖСК находится здание, к котором и функционирует театр. Проиграло суд культурное учреждение в начале текущего года. Процесс затянулся на 12 лет.

Директор театра Сергей Гвоздев рассказал, что учреждение продолжит работать еще в течение месяца, так как афиша уже сформирована. Отмечается, что руководство театра рассчитывает на поддержку комитета культуры. Кроме того, по оценке экспертов, заведение могут спасти благотворители или медиаторы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал облик новой сцены Академического Малого драматического театра — Театра Европы.