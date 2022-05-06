В 2022 году кинопроизводители Петербурга подали около 70 заявок на получение субсидий

В 2022 году кинопроизводители Петербурга подали около 70 заявок на получение субсидий . Фото: Сайт Смольного

В 2022 году кинопроизводители Петербурга подали около 70 заявок на получение субсидий . Фото: Сайт Смольного

В текущем 2022 году кинопроизводители планируют увеличить выпуск новых фильмов.

В общей сложности на поддержку кинематографистов в городском бюджете выделено 150 млн рублей на 2022 год. Об этом в прямом эфире заявил председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Болтин. Трансляция проходила в рамках проекта «Объясняем.РФ», сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что на сегодняшний день кинопроизводители Петербурга подали примерно 70 заявок на получение субсидий. В 2022 году получить такую субсидию, позволяющую производств кинофильмов и сериалов, могут не только НКО, но и коммерческие студии. Нужно только соблюдать условие — фильм должен быть снят на территории Петербурга в период с 2021 по 2023 год.

Глава Комитета по культуре в эфире также затронул скидки на билеты в учреждения культуры по Единой карте петербуржца, а также поговорил о расширении возможностей для держателей «Пушкинской карты».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Ленфильм» предложил снова показать свои фильмы из «золотой коллекции» в российских кинотеатрах.