Петербургских автомобилистов предупредили о начале весенней миграции лосей

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области началась весенняя миграция лосей. Горожанам рассказали, что делать, если произошла неожиданная встреча с животным.

Если на пути попался лось, то не стоит к нему приближаться и привлекать его внимание. В случае встречи животного на дороге необходимо снизить скорость или вовсе остановится, пока лось не перейдет проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Вероятнее всего встретиться с лосем в местах, помеченных дорожными знаками «Дикие животные» и «Зона действия». Сезонная миграция лосей продлится до начала июля.

В случае аварии, сбитого лося нельзя никуда увозить. Водитель должен оставаться на месте ДТП, иначе может быть применен арест до 15 суток, либо лишение прав на полтора года. За сбитое животное необходимо будет возместить ущерб, сумма которого выплачивается страховыми компаниями по полису ОСАГО.

Начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович рассказал, что сейчас численность лосей в Петербурге остается стабильной. При этом как и любое дикое животное, лось может представлять опасность для людей. Эксперт крайне не рекомендует пытаться накормить лося.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы рассказали о малыше-лосенке, который прогуливался в Павловском парке на Первомай.