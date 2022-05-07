После ДТП с маршрутками в Петербурге госпитализированы 11 человек, в том числе дети

После ДТП с маршрутками в Петербурге госпитализированы 11 человек, в том числе дети
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Трое детей и восемь взрослых получили травмы в ДТП с маршрутками в Московском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, авария произошла накануне около 17 часов напротив дома №29 по улице Типанова. Там столкнулись два пассажирских автобуса ПАЗ — маршруты №45 и №25. Последний в результате удара врезался в стоящий в переди «Фольксваген Пассат».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 человек, в том числе трое детей: 13-летний мальчик, шестилетняя девочка и 17-летняя девушка. Всех госпитализировали с травмами средней и легкой степени тяжести, тяжелых повреждений никто не получил.

В МВД уже установили предварительную причину столкновения. Правоохранители считают, что водитель маршрутки №45 не справился с управлением.

Все обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

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