Ночью жители центра Петербурга массово пожаловались на химический запах

Жители Центрального района Петербурга в ночь на 7 мая массово жаловались на сильный химический запах.

Как сообщает «Фонтанка», за ночь в аварийную службу «ПетербургГаза» поступило 28 вызовов с жалобами на химический запах в центре города. В анализах пробы воздуха природного газа не нашли.

В газовой службе петербуржцам ночью сказали, что это запах не газа, а скорее, каких-то нефтепродуктов.

Как выяснилось, причиной химического запаха была аварийная емкость с мазутом. В пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС уточнили, что запах исходил с нефтебазы, расположенной на Глухоозерском шоссе.

Жалобы от петербуржцев поступали с 23:50 до 3:00, после чего сообщений о химическом запахе не было.

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