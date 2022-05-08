Отчима задержали за истязание 12-летнего пасынка и его двухгодовалого брата в Петербурге

В Петербурге правоохранители задержали отчима, который систематически наносил побои своим пасынкам.

Как стало известно Gazeta.SPb, 27-летнего отчима задержали накануне на проспекте Наставников. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об истязании. Вечером его поместили в изолятор.

Мужчину подозревают в избиении двух своих пасынков. Старшего, 12-летнего пятиклассника, госпитализировали 5 мая с ушибом мягких тканей головы и ушибом ушной раковины. В тот же день в больницу забрали его двухлетнего брата.

Дети проживали с отчимом и 33-летней матерью в квартире на проспекте Наставников. Правоохранители выяснили, что отчим систематически избивал пасынков в период с 3 апреля по 5 мая. Семья с конца апреля состоит на учете в ОДН.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что семиклассника задержали за избиение девятиклассника в метро «Черная речка».