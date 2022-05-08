В Ленобласти 2-летний ребенок упал с высоты четвертого этажа по недосмотру пьяной матери

В Ленобласти 2-летний ребенок упал с высоты четвертого этажа по недосмотру пьяной матери
Мальчик выпал из открытого окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Подпорожском районе полиция разбирается в обстоятельствах падения двухлетнего мальчика с высоты четвертого этажа. Мать в это время была пьяна.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел накануне около 15 часов на Молодежной улице в поселке Вознесенье. Малыш выпал из открытого окна на четвертом этаже многоквартирного дома. В этот момент в квартире находилась 33-летняя подвыпившая мать малыша. В беседе с полицейскими она призналась, что ребенок выпал из окна по ее недосмотру.

Мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами: закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного и спинного мозга, переломом костей черепа и ключицы, множественными ушибами лица и ног.

В приемном покое мать отправили на освидетельствование, где было выявлено состояние алкогольного опьянения (0,974 мг/л).

Семья мальчика состоит на учете в ПДН. У него есть старшие сестра и брат, которые проживают в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Информацию о происшествии передали следователям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отчима задержали за истязание 12-летнего пасынка и его двухгодовалого брата в Петербурге.

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