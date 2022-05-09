Россиянам, вышедшим на пенсию до 2015 года, рассказали о перерасчете выплат

Россиянам, вышедшим на пенсию до 2015 года, рассказали о перерасчете выплат. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россиянам, вышедшим на пенсию до 2015 года, рассказали о перерасчете выплат. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Жителям России, которые вышла на пенсию до 2015 года, напомнили о перерасчете выплат за стаж.

Для перерасчета гражданам необходимо предоставить документы. В ПФР уточнили, что в ситуациях, когда гражданину учитывают новые нестраховые периоды стажа, пенсия может быть увеличена. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что в большинстве случаев, подобный процесс касается именно тех людей, которые вышли на пенсию до 2015 года, так как после этого времени пенсии назначались уже по новой формуле. В ней уже учитывается наиболее выгодный вариант стажа для гражданина, поэтому в перерасчете необходимости, как правило нет.

Нестраховые периоды — это время, когда человек не работал, и при этом не было отчислений страховых взносов в ПФР. Это может быть служба в армии, периоды ухода за ребенком до полутора лет или уход за нетрудоспособным гражданином.

Для перерасчета пенсионер должен предоставить в ПФР заявление и набор документов: паспорт, а также бумаги, подтверждающие периоды стажа, которых нет в выплатном деле пенсионера. Таким образом, уже со следующего месяца, после рассмотрения заявление и документов, будет принято решение о перерасчете.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиянам планируют автоматически проиндексировать пенсии. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что автоматическая индексация пенсий россиянам достигнет, предположительно, 9%