Осенью в Петербурге на месте Варшавского вокзала откроется крупнейший фудмолл «Vokzal 1853»

В октябре на месте бывшего Варшавского вокзала и ТРК «Варшавский экспресс» появится новый крупнейший фудмолл Северной столицы «Vokzal 1853».

В новом проекте «Vokzal 1853» около 90 арендаторов планируют представить различные кухни мира. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Так, в новом фудмолле планируют представить кухни Азии, Европы, Америки, арабскую и африканскую кухни. В проекте предусмотрены рестораны с открытой кухней, кофейни, корнеры с закусками и напитками и поп-ап концепции.

Отмечается, что средний чек составит около 900 рублей с напитком. В этом же здании должна появиться концертная площадка на 2,5 тысячи человек. Там планируют проводить концерты, вечеринки, стендапы и мастер-классы.

В общей сложность площадь нового фудмолла составит около 34 тысяч квадратных метров. В пространстве на сидячих местах смогут разместиться четыре тысячи человек. Интерьер помещений задуман в стиле вокзалов XIX века.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что посещаемость российских торговых центров упала в среднем на 15% после закрытия части иностранных магазинов.