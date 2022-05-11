В Колпино сильный запах гари от горящих полей дошел до жилых домов

Запах гари и дым дошел до жилых домов. Фото: скриншот "Колпино для тебя"

Запах гари и дым дошел до жилых домов. Фото: скриншот "Колпино для тебя"

В Колпинском районе накануне горела прошлогодняя трава. Местные жители пожаловались на сильный запах гари, который дошел до их домов.

Колпинские поля горели накануне вечером. В частности крупный пожар произошел в районе Заводского проспекта, рассказали местные жители в пабликах о Колпино в социальной сети «ВКонтакте».

Запах гари и дым дошел до жилых домов. Петербуржцам приходилось закрывать окна, поскольку им нечем было дышать.

«Центр левого берега, сквер Подвига и ближние кварталы накрыло вонью», — пишет пользователь в комментариях к публикации о горящих полях.

Также местные жители отметили, что подобные пожары происходят в их городе каждое лето.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что один человек пострадал при пожаре в коммунальной квартире на Заневском.