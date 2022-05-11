Один человек пострадал при пожаре в коммунальной квартире на Заневском

Сегодня утром в Красногвардейском районе произошел квартирный пожар, после которого госпитализировали одного человека.

Как сообщает пресс-служба петербургского ГУ МЧС, пожарных вызвали в 6:45 к дому №34/1 по Заневскому проспекту. Возгорание произошло в 9-комнатной коммунальной квартире общей площадью 100 квадратных метров. Огонь полностью охватил комнату площадью 8 квадратных метров.

На месте происшествия работали 19 человек личного состава с привлечением четырех пожарных машин. С пламенем справились за 40 минут.

В результате ЧП пострадал один человек. Из квартиры в медучреждение госпитализировали мужчину.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что житель Кудрово надышался дымом в квартирном пожаре.