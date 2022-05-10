Житель Кудрово надышался дымом в квартирном пожаре

Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелась квартира. В результате пострадал один человек.

По предварительным данным, пострадавший надышался дымом. Об этом сообщает Online47 со ссылкой на источник.

Отмечается, что возгорание произошло в городе Кудров на Европейском проспекте в доме 14, корпус 2. Как стало известно, однокомнатная квартира вспыхнула на 15 этаже.

Балкон размером в четыре «квадрата» и три квадратных метра обстановки жилища успели выгореть до ликвидации инцидента. На месте работали силы противопожарно-спасательной службы.

Также проводилась эвакуация жильцов с верхних и нижних этажей дома. Пока известно только об одном пострадавшем, который надышался дыма в квартире. К месту происшествия вызвали медиков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в садоводстве Всеволожского района Ленобласти задержали двух девушек за организацию производства наркотиков.