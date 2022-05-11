Подвыпивший петербуржец прострелил глаз соседу в парадной

Сосед выстрелил в жильца из травмата. Фото: google.maps

Сосед выстрелил в жильца из травмата. Фото: google.maps

В Красногвардейском районе задержали 57-летнего пьяного мужчину, который выстрелом из травмата отправил соседа в больницу.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в парадной дома №84/1 по шоссе Революции. Подвыпивший житель дома во время ссоры с 33-летним соседом выстрелил ему в глаз из травматического пистолета.

Пострадавшего госпитализировали на скорой с переломом левой орбиты, решетчатой кости, контузией левого глаза и запахом алкоголя. Он в состоянии средней тяжести.

Стрелка доставили в полицию, он задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина открыл стрельбу из АК-47 в Юнтоловском заказнике. После беседы с полицейскими злоумышленника отпустили под обязательство о явке.