Мужчина открыл стрельбу из АК-47 в Юнтоловском заказнике

Полиция проводит проверку после стрельбы в Юнтоловском заказнике.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент случился 10 мая около 18 часов в Юнтоловском заказнике. Очевидец, вызвавший полицию, сообщил о стрельбе в 300 метрах от дороги в районе улицы Николая Соколова.

Прибывший наряд полиции нашел и задержал стрелка. В отдел за хулиганскую стрельбу доставили 43-летнего мужчину из Архангельской области. При себе у него был автомат АК-47, три магазина и упаковка с патронами.

После беседы с полицейскими злоумышленника отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодого человека изрезали ножом в коммуналке на Демьяна Бедного. Полицейские установили, что инцидент произошел во время совместного распития алкоголя.