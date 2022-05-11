Rutube возобновит работу 11 мая

Rutube возобновит работу 11 мая
Rutube намерен запустить видеохостинг 11 мая. Фото: Pixabay

В Rutube объявили об успешном завершении первого этапа восстановления после мощнейшей кибератаки. Видеохостинг планируется запустить сегодня, 11 мая.

Гендиректор платформы Александр Моисеев заявил, что сейчас специалисты проводят нагрузочное тестирование и дополнительную проверку на уязвимость. Об этом сообщается в Telegram-канале «Rutube вещает».

Устранением последствий кибератаки занимается команда специалистов экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center). По словам гендиректора центра Алексея Новикова, после проведения контрольных работ видеохостинг будет выведен во внешний контур. Также эксперты восстанавливают хронологию действий хакеров и собирают данные об использованных инструментах для атаки.

Техдиректор Rutube Андрей Литвинов отметил, что исходный код платформы не утерян, библиотека сохранена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что хакеры из Anonymous объявили «кибервойну» России.

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