Участниками ПМЭФ-2022 станут более 500 российских компаний

Участниками ПМЭФ-2022 станут более 500 российских компаний
ПМЭФ-2022 пройдет с 15 по 18 июня в Петербурге. Фото: ПМЭФ

Участие в юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме примут более 500 российских компаний.

Как сообщили организаторы ПМЭФ-2022, участие в форуме подтвердили более 500 отечественных компаний из более чем 65 отраслей экономики. 80% компаний будут представлять их руководители. При этом большинство участников ПМЭФ — IT-компании.

Советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что в текущей ситуации как никогда важно укреплять деловое партнерство, создавая связи между представителями различных отраслей бизнеса. Он выразил уверенность, что форум откроет новые возможности.

ПМЭФ-2022 пройдет с 15 по 18 июня в Петербурге. В прошлом году участниками форума стали 13 тысяч человек из 140 стран мира.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что участие в юбилейном ПМЭФ-2022 подтвердили 69 стран.

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