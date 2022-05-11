«Ростех» запустил в Петербурге производство гидроцилиндров для импортозамещения

&#171;Ростех&#187; запустил в Петербурге производство гидроцилиндров для импортозамещения
Предприятие сможет изготавливать до 55 тысяч единиц продукции ежегодно. Фото: Фонд развития промышленности

«Ростех» запустил в Петербурге проект по импортозамещению. В городе начнется производство гидроцилиндров для сельскохозяйственной, дорожной и коммунальной техники.

Производством займется АО «Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта», который принадлежит «Ростеху». Об этом сообщили в Фонде по развитию промышленности.

Сумма инвестиций в проект достигает 235 миллионов рублей, из которых 188 миллионов получено в рамках льготного займа по программе «Конверсия».

Предприятие сможет изготавливать до 55 тысяч единиц продукции ежегодно. Гидроцилиндры будут заказывать крупнейшие российские производители техники, в том числе НИТИ имени Снегирева, Арзамасский завод коммунального машиностроения, «Мостмеханика», Петербургский тракторный завод (ПТЗ).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге заработали еще три программы займов компаниям с импортозамещением.

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