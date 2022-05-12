В петербургском Роспотребнадзоре назвали симптомы нового детского гепатита

Глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова перечислила основным призраки нового типа детского гепатита неизвестного происхождения.

Она заявила в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что новый детский гепатит сейчас распространяется в странах Европы. На сегодняшний день зафиксировано около 17 случаев этой болезни. В основном новым гепатитом болеют дети в возрасте до 16 лет.

По словам Башкетовой, у заболевших детей проявляются вялость, обесцвечивание мочи, кала, а также рвота и апатия. Кроме того, в анализах крови при новом гепатите обнаруживается повышение уровня трансаминаза.

Глава ведомства призвала родителей обращать внимание на состояние ребенка и при появлении симптомов обращаться к врачу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гепатит неизвестной природы выявили в 12 странах ЕС.