В Петербурге готовятся к заносу холеры из-за украинских беженцев

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что прибывающие в Петербурге беженцы могут завезти в город холеру.

Лисовец заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что беженцы прибывают в Северную столицу из «непростых регионов», где есть проблемы с оказанием медпомощи, из-за чего они относятся к категории риска по кишечным инфекциям, в том числе холере.

По словам чиновника, в связи с вероятным заносом этого опасного заболевания на этой неделе в Петербурге будут проводиться мероприятия по подготовке города.

До этого, в конце апреля, регионам поступила рекомендация оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры, включая принятие дополнительных мер для ускоренной диагностики заболевания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач-иммунолог рассчитал, за сколько удастся ликвидировать вспышку холеры в РФ.