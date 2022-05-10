Врач-иммунолог рассчитал, за сколько удастся ликвидировать вспышку холеры в РФ

Врач-иммунолог рассчитал, за сколько удастся ликвидировать вспышку холеры в РФ. Фото: Pixabay

Врач-иммунолог рассчитал, за сколько удастся ликвидировать вспышку холеры в РФ. Фото: Pixabay

В случае возникновения вспышки холеры на территории России, она будет ликвидирована в течение недели, заявил эксперт.

По мнению специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, вспышку холеры в России удастся погасить в течение одной недели. Об этом пишет ТАСС.

По мнению специалиста, вспышку холеры погасят в первую неделю распространения, потому что путь передачи — орально-фекальный, — то есть надо съесть или выпить, — а инкубационный период при этом сутки, двое-трое, максимум — до пяти. Как разъяснил Жемчугов, за пять дней человек оказывается в таком состоянии, что все сразу понимают, что ему срочно надо в больницу.

«Вот и все — всех, кто контактировали, изолировали на неделю. Вопрос закрыт — у кого заболевание проявилось, тех пролечили, остальных контактных провакцинировали», — заметил эксперт.

До этого, 28 апреля, регионам поступила рекомендация оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры, включая принятие дополнительных мер для ускоренной диагностики заболевания.

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