В Петербурге устанавливают причины заражения корюшки паразитами

В Петербурге устанавливают причины заражения корюшки паразитами
В Петербурге выясняют причину заражения корюшки паразитами. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В Петербурге впервые обнаружили корюшку с паразитами. Сейчас в городе выясняют причину заражения рыбы.

Главный специалист управления ветеринарии Ленобласти Виталий Ждамиров заявил, что живые личинки в корюшке, выловленной из Финского залива, были обнаружены впервые. Специалисты проводят исследование, чтобы понять, откуда взялась зараженная рыба.

Есть предположение, что причиной могли быть выбросы реагентов минувшей зимой в водоемы Петербурга, однако это пока не подтверждено. Проведенное исследование в Приморском районе показало, что опасных выбросов в Финском заливе не было.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Финском заливе у Выборгского района Ленобласти нашли корюшку с паразитами. Были проверены 64 корюшки, пойманные в Ермиловской бухте Приморского залива.

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