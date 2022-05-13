Топонимическую комиссию Петербурга попросили переименовать Тиньков переулок в Пушкине

От неназванного лица в Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга поступило заявление, в котором выражалась просьба изменить название Тинькова переулка в Пушкине.

Еще в 2003 году указанный переулок не имел названия, поэтому его решили назвать о пивоваренному заводу «Тинькофф», находящемуся рядом. Позже выяснилось, что предоставленный в комиссию представителями Олега Тинькова документ о существовании пивовара Порфирия Тинькова, поставлявшего пиво к императорскому столу, оказался ненастоящим.

Теперь, до конца мая, Топонимическая комиссия официально соберется для рассмотрения просьбы по смене наименования переулка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена комиссии, краеведа Алексея Ерофеева.

Отмечается, что предложить новое имя переулку может любой желающий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что прощается с Российской Федерацией и банком.