Спасенного от нападения ворон в Московском парке Победы ежика выпустили в лес

Спасенного от нападения ворон в Московском парке Победы ежика выпустили в лес. Фото: unsplash

Спасенного от нападения ворон в Московском парке Победы ежика выпустили в лес. Фото: unsplash

Сотрудники Московского парка Победы спасли ежика от нападения ворон, после чего накормили малыша и выпустили в лес.

Ежик, кажется, пришел в норму и доволен новому дому. Судя по кадрам, которые опубликовала пресс-служба комитета по благоустройству, колючий с интересом изучает новую территорию. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

До этого на ежика напали две гигантские вороны, но тракторист у Парка Победы героически защитил малыша от птиц. Теперь животное приехало в Ленинградскую область, где и будет дальше жить.

Специалисты напоминают, что при обнаружении дикого животного необходимо позвонить в мобильную экологическую дежурную службу. Помогать ему самостоятельно не рекомендуется, лучше передать это тем людям, кто в этом разбирается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге и Ленинградской области началась весенняя миграция лосей. Горожанам рассказали, что делать, если произошла неожиданная встреча с животным.