Бани Екимовой в Петербурге начали сносить без разрешения Госстройнадзора

Выяснилось, что Госстройнадзор не давал разрешения на снос исторических зданий торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны, однако работы уже начались.

Отказ от Госстройнадзора собственник получил еще в апреле. Об этом сообщают градозащитники в Telegram-канале движения «Живой город».

Уже 15 апреля, на следующий день после подачи уведомления в Госстройнадзор, начались работы по сносу зданий торговых бань Екимовой. В следующие дни демонтаж продолжился, 19 апреля Куйбышевский районный суд на время запретил дальнейшее проведение работ. Но и это не помешало подрядчику на следующий день продолжить снос объектов. Уже 5 мая суд отказал компании «Пегас» в снятии временного запрета на демонтаж торговых бань.

Судебный процесс, который инициировали градозащитники, продолжается. Следующее заседание пройдет 23 мая в Куйбышевском районном суде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге идет демонтаж павильонов комплекса «Ленэкспо». Демонтируют самый большой шестой павильон, который был построен в 1990 году.