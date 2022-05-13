Восстановленный дом Рогова в Петербурге ООО «Прогресс» приобрел за 330 млн

Новым владельцев восстановленного дома купца Рогова в Щербаковом переулке стало ООО «Прогресс».

Дом продан новому владельцу за 330 млн рублей. Об этом сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на данные Росреестра. Из документации о торгах следует, что во владение компании ООО «Прогресс» перешло здание площадью 2,3 тысячи квадратных метров.

До этого дом Рогова принадлежал ООО «Вектор», и было снесено в 2012 году. Позже выяснилось, что разрешения на демонтаж здания не было. Компании назначили штраф в размере полумиллиона рублей, однако ее представители смогли оспорить его в суде. Затем исторический дом отстроили заново в строгом соответствии с концепцией, одобренной Советом по сохранению культурного наследия Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Госстройнадзор не давал разрешения на снос исторических зданий торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны, однако работы там уже начались.