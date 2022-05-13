Восстановленный дом Рогова в Петербурге ООО «Прогресс» приобрел за 330 млн

Восстановленный дом Рогова в Петербурге ООО &#171;Прогресс&#187; приобрел за 330 млн
Восстановленный дом Рогова в Петербурге ООО "Прогресс" приобрел за 330 млн. Фото:"Яндекс.Карты"

Новым владельцев восстановленного дома купца Рогова в Щербаковом переулке стало ООО «Прогресс».

Дом продан новому владельцу за 330 млн рублей. Об этом сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на данные Росреестра. Из документации о торгах следует, что во владение компании ООО «Прогресс» перешло здание площадью 2,3 тысячи квадратных метров.

До этого дом Рогова принадлежал ООО «Вектор», и было снесено в 2012 году. Позже выяснилось, что разрешения на демонтаж здания не было. Компании назначили штраф в размере полумиллиона рублей, однако ее представители смогли оспорить его в суде. Затем исторический дом отстроили заново в строгом соответствии с концепцией, одобренной Советом по сохранению культурного наследия Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Госстройнадзор не давал разрешения на снос исторических зданий торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны, однако работы там уже начались.

дом Рогова новости СПб ООО "Прогресс" ООО «Вектор» торги


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионерка попала в реанимацию после падения с четвертого этажа на ...
Петербургские художницы превращают стены больницы в тропические леса
На Челябинской улице пожар в здании хлебозавода «Ржевка хлеб» ...
Восстановленный дом Рогова в Петербурге ООО «Прогресс» приобрел ...
У «Черной речки» 24 здания получат тепло благодаря ...
Бани Екимовой в Петербурге начали сносить без разрешения Госстройнадзора
Суд заключил под стражу петербуржца, распылившего полицейским в лица баллончик
Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и родственников Путина