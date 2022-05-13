Стало известно, когда в Петербурге отключат отопление

В Санкт-Петербурге скоро завершится отопительный сезон, так как на улице уже установилась плюсовая температура.

В городском комитете по энергетике рассказали, что длительность отопительного сезона зависит от температуры воздуха. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Так, чтобы принять решение о прекращении отопительного сезона, должно быть выполнено одно условие. Все дело в том, что отопительный сезон прекратиться тогда, когда среднесуточные отметки будут выше плюс восьми в течение пяти дней.

Но настоящий момент требуемый порог удалось переступить только 10 мая. Но если на берегах Невы не будет резкого похолодания, отопление могут отключить уже в ближайшие несколько дней.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге столбик термометра может подняться до +18 градусов, но главный синоптик города Александр Колесов предупреждает: не стоит торопиться с выводами о потеплении.